Gülüşüyle müşterilerinin ilgi odağı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülüşüyle müşterilerinin ilgi odağı oldu - Son Dakika

Gülüşüyle müşterilerinin ilgi odağı oldu

6 saat önce

BURSA'da, oto yıkamacılık yapan 'kel Serkan' lakaplı Serkan Türköz (37) gülüşüyle müşterilerin ilgisini çekiyor.

Gülüşüyle müşterilerinin ilgi odağı oldu, System.String[]

BURSA'da, oto yıkamacılık yapan 'kel Serkan' lakaplı Serkan Türköz (37) gülüşüyle müşterilerin ilgisini çekiyor. Türköz, "Çok gülerim. İznikliler gülüşümü çok seviyor. Hem gülüşümü, hem kafamı çok seviyorlar" dedi.

İznik'te bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde çalışan Serkan Türköz, bölgedekilerin ilgisini çekiyor. Hem gülüşü hem de sıcakkanlı tavırlarıyla gelen müşterilerle uzun süre sohbet edip, bir yandan araç yıkayan Serkan Türköz'e çevredekiler 'kel Serkan' diye hitap ediyor. Çalıştığı istasyonda, iş arkadaşları tarafından da sevilen Türköz, en çok ilginç gülüşüyle dikkat çekiyor. Birçok kişi aracını yıkatmanın yanı sıra Türköz'ün gülüşünü de görmek için buraya geliyor.

Serkan Türköz İznik dendiğinde akla ilk kendisinin geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İznikliler gülüşümü çok seviyor. Çok gülerim. Allah ağlatmasın. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Sizleri de çok seviyorum. İyi ki varsınız . İznik denilince herkesin aklına ben gelirim. Hem gülüşümü hem kafamı çok seviyorlar. 'Kel Serkan' dedin mi bir tek ben varım. Lakabım kel Serkan. Buraya gelen müşteriler hep benim için geliyorlar. Geldiklerinde 'Ağabey bir kere güler misin'  diye  ısrar ediyorlar. Bende her zaman gülüyorum" dedi.


İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:45 Kaynak: DHA
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