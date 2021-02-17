Gülveren'de kentsel dönüşüm dairelerinin anahtar teslimi 23 Nisan - Son Dakika

Gülveren'de kentsel dönüşüm dairelerinin anahtar teslimi 23 Nisan

17.02.2021 14:15
Gülveren'de kentsel dönüşüm dairelerinin anahtar teslimi 23 Nisan, System.String[]

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir yıl gibi bir sürede fiziki gerçekleşmesinde yüzde 97'ler seviyesine gelinen Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nde, 137 hak sahibine dairelerinin 23 Nisan'da teslim edileceğini söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir yıl gibi bir sürede fiziki gerçekleşmesinde yüzde 97'ler seviyesine gelinen Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nde, 137 hak sahibine dairelerinin 23 Nisan'da teslim edileceğini söyledi.

Gülveren Mahallesi'nde, 65 bin 911 metrekare alanda yaklaşık 160 adet gecekonduyu ve 137 hak sahibini kapsayan kentsel dönüşüm projesinde sona gelindi.Yüklenici firma Pınarlar İş Ortaklığı, 160 gecekondunun 40 yıla yakın yaşadığı tapu sorununa çözüm üreten Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nde, 137 hak sahibine verilecek olan 306 dairenin yapımını büyük oranda tamamladı.Hak sahiplerine, ücretsiz olarak verilecek 306 dairenin bulunduğu 8 ile 10 katlı 6 bloğun inşasında yüzde 97'ler seviyesine gelindi.

"Partilere ve meclis üyelerine Gülveren tanıtımı"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, proje kapsamında tamamlanan sosyal konutları, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis Üyeleri ile AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar'a tanıttı. Başkan Hakan Tütüncü, önümüzdeki hafta da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İYİ Parti meclis üyeleri için de tanıtım gezisi düzenleyeceklerini belirtti.

AK Parti ve MHP Meclis üyeleri ile bu partilerin ilçe başkanları, Tütüncü'nün rehberliğinde konutları, projenin sosyal ve teknik alanlarını gezdi. Başkan Tütüncü, meclis üyelerine ve ilçe başkanlarına projenin maketi üzerinde Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında bilgi verdi. Tütüncü, beraberindekilerle şantiye binasında ziyaret ettikleri yüklenici firmanın çalışanlarına da kolaylıklar diledi.

Başkan Hakan Tütüncü, meclis üyeleri ve ilçe başkanlarına, daireleri gezdirerek, proje hakkında bilgi verdi.

"En büyük proje 1 yılda tamamlandı "

Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, Kepez Belediyesi'nin bugüne kadar yapmış olduğu en önemli işlerden bir tanesi olduğunun altını çizen Tütüncü, "Geçtiğimiz yıl Şubat ayında bu projeye kazma vurulmuştu. 1 yıl gibi kısa bir sürede projenin yapımında yüzde 97'ler seviyesine gelinmesi önemli bir başarıdır. Gülveren, bir kamu arazisi üzerine, yine kamu imkanlarıyla yeni değerlerin kazandırılması, kazandırılan bu değerlerle birlikte oluşan finansın sosyal amaçla konutlarla kullanılmasını öngören son derece güzel bir proje. Hak sahiplerimize, konutlarını 23 Nisan 2021 tarihinde teslim edeceğiz" dedi.

"Gülveren Türkiye'de bir ilk"

Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'ni, diğer kentsel dönüşüm projelerinden ayıran dört tane özelliğinin olduğunu aktaran Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu özelliklerden birincisi dairelerin hiç para alınmadan ücretsiz olarak hak sahiplerine verilmesidir. Kentsel dönüşümün ikinci özelliği arsa metrekaresine eş değerde daireler verilmesidir. Türkiye'nin hiçbir yerinde, arsa metrekaresine eş değer daire verilen kentsel dönüşüm projesi yok. Gülveren projesinde, hak sahibinin, 200 metrekare arsası varsa 200 metrekare konut, 400 metrekare arsası varsa 400 metrekare konut verildi.Projenin üçüncü özelliği de 48 ay boyunca belediyemiz tarafından hak sahiplerine kira yardımı yapılmasıdır. Bu dört özelliği aynı anda barındıran Türkiye'de ikinci bir kentsel dönüşüm projesi bulunmuyor. Bu özellikleriyle Gülveren, Türkiye'de ilk olan kentsel dönüşümdür."

"Gülveren, 400 milyon TL'lik bir iş"

Başkan Tütüncü, dairelerin fiyatlarıyla her bir hak sahibine 1 milyon TL'den fazla bir kazanç kapısı araladıklarının da altını çizdi.Gülveren Ketsel Dönüşüm Projesi'nin, Kepez Belediye tarihinin en büyük ihalesi olduğunu belirten Tütüncü, "Canlı yayınla yapılan bu ihale yaklaşık 400 milyon TL'lik bir işi kapsıyor." bilgisini paylaştı.

"Antalya'da ve Türkiye'ye örnek bir kentsel dönüşüm modeli olmasını diliyorum"

Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da, Gülveren'de, Antalya'nın belki de Türkiye'nin örnek kentsel dönüşüm projesinin yapıldığını belirterek,"Başkan Hakan Tütüncü, projenin ihalesini canlı yayında yaparak, bu güzel eserin ortaya çıkmasına vesile oldu. Bu kentsel dönüşümün, Antalya'da ve Türkiye'ye örnek bir kentsel dönüşüm modeli olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Gülveren, Kepez'e vizyon kazandıracak"

MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar da açıklamasında, "Kentsel dönüşüm denilince insanların aklında soru işaretleri oluyor. Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bu soru işaretlerinin ne kadar yersiz olduğunu gördük. Hak sahiplerinin birebir haklarını alması çok önemli. Hak sahipleri, proje alanındaki arsa metrekareleri kadar daire aldılar" şeklinde konuştu.

"Bakanlar Kurulu kararıyla Kentsel Dönüşüm"

Kepez Belediyesinin başvurusu sonrası Bakanlar Kurulu, kentsel dönüşüm projesinin yapıldığı gecekondu bölgesini 6306 sayılı Yasa kapsamında 'Riskli Alan' ilan etmiş; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar da 3 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da Riskli Alandaki gerekli iş ve işlemleri yürütülmesi için Kepez Belediyesi'ni yetkilendirmişti.

Projenin ihalesi, canlı yayında 'Konut yapımı karşılığında arsa satışı' modeli şeklinde; kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilmiş, ihale 13 turda tamamlandı. - ANTALYA

Gülveren'de kentsel dönüşüm dairelerinin anahtar teslimi 23 Nisan
Gülveren'de kentsel dönüşüm dairelerinin anahtar teslimi 23 Nisan
Gülveren'de kentsel dönüşüm dairelerinin anahtar teslimi 23 Nisan
Gülveren'de kentsel dönüşüm dairelerinin anahtar teslimi 23 Nisan
Gülveren'de kentsel dönüşüm dairelerinin anahtar teslimi 23 Nisan
Gülveren'de kentsel dönüşüm dairelerinin anahtar teslimi 23 Nisan
Gülveren'de kentsel dönüşüm dairelerinin anahtar teslimi 23 Nisan

Kentsel Dönüşüm Projesi, Kentsel Dönüşüm, 23 Nisan, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gülveren'de kentsel dönüşüm dairelerinin anahtar teslimi 23 Nisan - Son Dakika


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