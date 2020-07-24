Gülveren'de örnek kentsel dönüşüm - Son Dakika

Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nin çalışmalarını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu projenin Antalya'da kentsel dönüşüm mantığının yeniden düşünüldüğü, yeniden konuşulduğu, kentsel dönüşüme ilişkin verilerin tekrar değerlendirildiği, ufuk açıcı önemli bir proje olduğunu söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gülveren Mahallesi'nde 160 gecekondunun mülkiyet sorununu çözecek olan kentsel dönüşüm projesinin şantiye çalışmalarını inceledi. Şantiye alanını gezen ve çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Tütüncü, projeyi yürüten firma yetkililerinden de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mesaisinin önemli bir kısmını şantiye alanında geçirdiğini belirten Başkan Tütüncü,"Bu muhteşem konutları hemşehrilerimize ve hak sahiplerine söz verdiğimiz süreden önce tamamlayıp, teslim edeceğiz" dedi. İnşaatların hızla ilerlediğini bildiren Tütüncü, "Burada eskiden gecekondular vardı. Gecekondular gitti, şimdi modern binalarda konforlu bir yaşama buradaki hak sahiplerimiz merhaba diyecek. " diye konuştu.

Örnek proje

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nin en önemli bir başka yanının da, Antalya'da kentsel dönüşüm mantığının yeniden düşünüldüğü, yeniden konuşulduğu, kentsel dönüşüme ilişkin verilerin tekrar tekrar değerlendirildiği ufuk açıcı önemli bir proje olduğunu söyledi. Tütüncü, "Biz arzu ediyoruz ve istiyoruz ki; burada konforlu bir yaşamı meydana getirirken, aynı zamanda belediyeciliğe de önemli bir kazanım olarak, bunu örnek bir kentsel dönüşüm getirelim. Konutlar son derece lüks ve son derece de güzel" dedi. - ANTALYA