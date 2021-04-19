Gumbel Group ile Bodrum Ticaret Odası'ndan yenilenebilir enerjide iş birliği

Gumbel Group ile Bodrum Ticaret Odası (BODTO) arasında "Yenilenebilir Enerji İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye enerji sektöründe güneş enerjisi santrallerinin yatırım, danışmanlık, bakım onarım, online satış ve toptan satış faaliyetlerini gerçekleştiren Gumbel Group, güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşması amacıyla Bodrum Ticaret Odası ile 5 yıl geçerli olacak "Yenilenebilir Enerji İş Birliği" protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında, Bodrum Ticaret Odası üyeleri yenilenebilir, temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisinin kurulumundan, bakım ve onarımına kadar birçok avantajdan yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem, "Grup olarak bünyemizde 6 firmayı barındırıyoruz. Güneş enerjisi alanına yatırım yapan, yenilikçi teknolojilerin lokomotifliğinde yürüttüğümüz ticari faaliyetlerimizle ulusal ve küresel pazarın etkin bir oyuncusuyuz. Potansiyelimizi Bodrum için seferber etmeye hazırız. BODTO-Gumbel Yenilenebilir Enerji Hatıra Ormanı'nı oluşturmak üzere protokol süresince her sene belirlenen bölgeye fidan dikimi yapacağız." ifadelerini kullandı.