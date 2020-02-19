Gümbet Koyu'nda deniz dibi temizliği - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Gümbet Koyu'nda deniz dibi temizliği yapıldı.

Bodrum Belediyesi'nin 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla bu yıl Yalıçiftlik Koyu'ndan başlattığı deniz dibi temizliği, Gümbet Koyu'nda sürdürüldü. Etkinliğe Hüseyin Boyacı İlkokulu öğrencileri de öğretmenleri eşliğinde kıyı temizliği yaparak destek verdi. Bodrum Belediyesi Dalış ekibi, yaklaşık 2 saat boyunca denizin dibinde birikmiş atıkları topladı. Denizden çıkarılan 84 kilo plastik, 30 kilo cam, 25 kilo metal, 32 kilo lastik ile diğer atıklar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, ayrıştırılarak geri dönüşüm için 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.