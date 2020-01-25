Gümeli Belde Belediyesi karla mücadeleye hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümeli Belde Belediyesi karla mücadeleye hazır - Son Dakika

Gümeli Belde Belediyesi karla mücadeleye hazır

6 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, kar yağışına karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.

Gümeli Belde Belediyesi karla mücadeleye hazır, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, kar yağışına karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.

Kar yağışının belde için ciddi bir sıkıntı oluşturmadığını ifade eden Saydam, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da karla mücadeleye hazırız. Yüksek kesimlerde 25-30 santim kar var ama alçak kesimlerde kapalı yol yok, yollarımız açık. Bizim araç ve gereçlerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da hazır. Çok kar yağdığında bir iki günde açıyoruz. Şu anda kapalı yolumuz yok. Araçlarımızla, her şeyimizle hazırlıklıyız."

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:18 Kaynak: AA
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