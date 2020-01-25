Gümeli Belde Belediyesi karla mücadeleye hazır - Son Dakika

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Gümeli Belde Belediyesi karla mücadeleye hazır
6 saat önce
Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, kar yağışına karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:18 Kaynak: AA
Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, kar yağışına karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.
Kar yağışının belde için ciddi bir sıkıntı oluşturmadığını ifade eden Saydam, şunları kaydetti:
"Her yıl olduğu gibi bu yıl da karla mücadeleye hazırız. Yüksek kesimlerde 25-30 santim kar var ama alçak kesimlerde kapalı yol yok, yollarımız açık. Bizim araç ve gereçlerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da hazır. Çok kar yağdığında bir iki günde açıyoruz. Şu anda kapalı yolumuz yok. Araçlarımızla, her şeyimizle hazırlıklıyız."
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