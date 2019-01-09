Gümeli'de Kar Kalınlığı 60 Santimetreye Ulaştı
2 saat önce
Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, beldenin yüksek mahallelerinde kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığını bildirdi.
Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesi Gümeli
Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam
, beldenin yüksek mahallelerinde kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığını bildirdi.
Saydam, yaptığı yazılı açıklamada, iş makinelerinin sabah saatlerinde kar küreme çalışması yaptığını belirtti.
Birkaç gündür karın çok etkili olduğunu ifade eden Saydam, şunları kaydetti:
"Merkezde 30, mahallerimizde 60 santimetre kar kalınlığı ölçüldü. Bugün havaların açmasıyla birlikte iş makinelerimiz yol açma çalışmalarına başladı ancak belediyemizin atölyesinde kendi imkanlarıyla yaptığı kar küreme aparatı mahallelerde çok işimize yarıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:03 Kaynak: AA
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