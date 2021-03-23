Gümeli yayla yolu yatırım programına alındı - Son Dakika

Alaplı ilçesindeki Gümeli beldesi Bölüklü Yaylası yolunun asfaltlanması, İl Özel İdaresinin yatırım programına alındı.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, gazetecilere, Gümeli beldesinde bulunan yaylaların kent için önemli bir turizm noktası olduğunu belirtti.

İl Özel İdaresi tarafından Yedigöller'den Gümeli merkeze kadar toplam 72 kilometrelik bir turizm yolu çalışması planlandığını aktaran Yılmaz, "Geçmiş yıllarda Yedigöller ile Devrek arasında bir bağlantı çalışması yapıldı. Bölüklü Yaylası'ndan Devrek sınırına kadar olan kısımda da genişletmeler ve yol çalışmaları tamamlandı. İnşallah bu yıl içerisinde İl Özel İdaresinin yatırım programına almasıyla Gümeli merkezden Bölüklü Yaylası'na kadar olan yolun asfaltlanması planlanmakta." dedi.

Yılmaz, Gümeli belde merkezinden Bölüklü Yaylası'na kadar olan 11 kilometrelik yolun asfaltlanarak, bu yolun daha işler haline getirileceğini ifade ederek, Alaplı merkezi Gümeli beldesi arasındaki yolda da İl Özel İdaresi ve diğer teknik kaynakları kullanarak çalışmaları yapıp yolun canlandırılacağını dile getirdi.