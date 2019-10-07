Son Dakika Haberleri: Gümrüğe rüşvet operasyonu: 18 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Gümrüğe rüşvet operasyonu: 18 gözaltı

Gümrüğe rüşvet operasyonu: 18 gözaltı

59 dakika önce

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü personelinin gümrükle ilişkili şirket görevlilerinden rüşvet aldığı iddiası üzerine 8 ay süren takip ve izlemeler sonucunda 18 kişi gözaltına alındı.

Gümrüğe rüşvet operasyonu: 18 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü personelinin gümrükle ilişkili şirket görevlilerinden rüşvet aldığı iddiası üzerine 8 ay süren takip ve izlemeler sonucunda 18 kişi gözaltına alındı.


Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü personelinin gümrükle ilişkili şirket görevlilerinden rüşvet aldığı iddiası ile ilgili 2019 yılı Şubat ayında soruşturma başlatıldı. 8 aylık soruşturma süresi boyunca iletişim ve ortam dinlemeleri, görüntü kayıtları, fiziki takipler ve banka hesap hareketlerinden gerekli delillendirmeler gerçekleştirildi.


Rüşvet suçu kapsamında delillendirmesi yapılan, aralarında Diyarbakır'da görevli eski Tekirdağ Gümrük İl Müdürü ve yardımcısının da bulunduğu 19 şüpheli şahsa yönelik, İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir illeri de dahil olmak üzere yakalama çalışmaları için sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:08 Kaynak: İHA
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