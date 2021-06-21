Üye Girişi
Gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi - Son Dakika

Gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi

21.06.2021 09:58
Gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi, System.String[]

Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Ağustos mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Ağustos mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, 30 Nisan 2021'den (bu tarih dahil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 9 Haziran 2021 itibarıyla (bu tarih dahil) kesinleşen alacaklar yapılandırma kapsamında olacak.

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları yerine 9 Haziran'a kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ödenmemiş alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması halinde feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları ve aslı 9 Haziran'dan önce ödenmiş olanlar dahil asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanunu'nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının yüzde 50'sinin ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının yüzde 30'u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları yerine 9 Haziran'a kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 70'i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacaklarının tamamının tahsili aranmayacak.

Vergi aslının tamamının, kanuna göre yapılandırılarak ödenmesi veya 9 Haziran'dan önce ödenmiş olması durumunda vergi aslına bağlı olarak kesilen idari para cezalarının, 9 Haziran itibarıyla kesinleşmiş olup olmadığına bakılmaksızın, tahsilinden vazgeçilecek.

31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekiyor

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup 9 Haziran itibarıyla yargı kararıyla kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da yapılandırılacak.

Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekiyor. Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları için de belirlenen şartlarda düzenlemeden yararlanılabilecek.

Kanunun yayım tarihi olan 9 Haziran'dan önce gümrük müdürlüklerince karar alma süreci tamamlanmış ancak henüz tebligat süreci bitmemiş alacakların kesinleşmemiş alacak olarak yapılandırılması mümkün olacak.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca verilen idari para cezaları ise düzenleme kapsamında yer almıyor.

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Ağustos 2021 mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvurulacak.

Başvurunun iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması durumunda başvuru belgelerinin postaya verildiği tarih, normal posta ile veya şahsen yapılması halinde ise başvuruda bulunulan idarenin genel evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacak.

Gümrük vergileri aslına bağlı olmayan idari para cezalarına ilişkin başvurular her bir para cezası kararı için ayrı ayrı yapılacak ancak aynı idarece takip edilen birden fazla para cezasının yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuruyla yapılabilecek.

18 taksit imkanı

Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitinin 30 Eylül 2021'e kadar (bu tarih dahil), diğer taksitlerin ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi gerekecek.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak. Feri alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.

Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması halinde feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Haziran, Gazete, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu 11:21 Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı 11:12 A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı 11:05 Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı
Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti 10:44 Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor 10:33 CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor İngiliz basını, Milli Takım'ın EURO 2020 performansını ti'ye aldı 10:22 İngiliz basını, Milli Takım'ın EURO 2020 performansını ti'ye aldı
Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi 09:50 Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı 08:40 Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
11:22 ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı
11:20 Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu
11:11 A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı
11:09 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti
11:04 Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı
10:58 Dolar tarihi zirveye koşuyor! 8,75'ten işlem görüyor
10:44 Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti
10:40 Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar
10:32 CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor
10:31 İlginç ayrıntı! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi
ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı         
11:22
5. Fatih Terim dönemi başladı! Florya'ya ayak basan deneyimli hoca alkışlarla karşılandı 5. Fatih Terim dönemi başladı! Florya'ya ayak basan deneyimli hoca alkışlarla karşılandı         
11:21
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti         
11:10
Dolar tarihi zirveye koşuyor! 8,75'ten işlem görüyor Dolar tarihi zirveye koşuyor! 8,75'ten işlem görüyor         
10:59
Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar         
10:40
İlginç ayrıntı! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi İlginç ayrıntı! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi         
10:32
Ortak oldular! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ kendi şaraplarını üretecek Ortak oldular! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ kendi şaraplarını üretecek         
09:56
Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
09:48
Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı? Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı?         
08:20
Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş         
08:16
Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum         
08:08
Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı         
07:53
Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi         
07:51
Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda "Bomba var, yaklaşmayın" notu asılıydı         
07:33
Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı         
17:51
Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı         
17:29
Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 11:27:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement