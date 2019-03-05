Son Dakika Haberleri: Gümrük Birliği 24 yaşında

Gümrük Birliği 24 yaşında

58 dakika önce

Gümrük Birliği'nin imzalanmasının üzerinden 24 yıl geçti.

Gümrük Birliği 24 yaşında, System.String[]
Gümrük Birliği'nin imzalanmasının üzerinden 24 yıl geçti. Anlaşma ile sanayi mallarının serbest dolaşımının önü açılırken; ürün yelpazesini tarım, hizmetler ve kamu alımlarını kapsayacak şekilde güncelleyecek müzakereler henüz başlamadı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:55 

Gümrük Birliği, Ekonomi
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