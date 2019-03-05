Gümrük Birliği 24 yaşında
58 dakika önce
Gümrük Birliği'nin imzalanmasının üzerinden 24 yıl geçti.
Gümrük Birliği
'nin imzalanmasının üzerinden 24 yıl geçti. Anlaşma ile sanayi mallarının serbest dolaşımının önü açılırken; ürün yelpazesini tarım, hizmetler ve kamu alımlarını kapsayacak şekilde güncelleyecek müzakereler henüz başlamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:55
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