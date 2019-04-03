Gümrük Birliği'ni Güncellemek İçin Çalışma Grubu Kurduk'

BERLİN'de Türk basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Wittke, şunları söyledi: "Türkiye- AB
arasında Gümrük Birliği
'nin güncellenmesi gündemimizde. Avrupa Birliği
düzeyinde bunu konuşuyoruz. Bunun için Ekonomi Bakanlığı
'nda bir çalışma grubu oluşturdu. Yoğun çalışma yürütüyor. Engelleri yazıya döktük. Türkiye'de dostlarımızla bu konuyu görüşüyoruz."
Türkiye'yle enerji politikasında da sıkı bir iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Wittke, Alman yatırımcıların Türkiye'ye doğrudan yatırımlarını teşvik için çalışma yürüttüklerini söyledi: "Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın 25'inci yıl dönümü kutlamasından, Türkiye'de yatırımların karlı olduğu tanıtımı açısından yoğun yararlanılabilinir. Türkiye, ekonomik olarak çok önemli ve çok büyük bir potansiyele sahip. Ancak ekonomideki modernleşme süreci durmamalı. Ekonomide modernleşme siyasi kararların da modernleşmesi anlamına geliyor."
EN GÜVENLİ ÜLKE TÜRKİYE
Wittke, Almanya
'nın Hermes
kredilerine getirdiği limitle ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi: "Bu, somut projelere bağlı. Örneğin Türkiye'de demiryollarının modernleştirilmesi projesinde bir sonuca varılırsa, konulan limit bir üst sınır olamaz. Kredi güvencesinde ulusal ekonomilerde en düşük riske sahip ülke Türkiye. Kredi kaybı riski Türkiye'de yüzde 0.4. Bu açıdan bir sorun yok."
2004'te Gelsenkirchen
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Büyükçekmece
'yi kardeş kent yapan Oliver Wittke
, Türkiye'de yerel seçim sonuçlarını aynı akşam heyecanla izlediğini söyledi. Wittke, "Sadece İstanbul
değil, diğer kentlerdeki sonucu da heyecanla takip ettim. O zaman Büyükçekmece'de Belediye Başkanı olan mevkidaşım 5'inci kez kazandı. Seçim gecesi de telefonlaştık" dedi.
Erbil Başay (AA), Cüneyt Karadağ (AA), Müsteşar Oliver Wittke, Ekonomi Bakanlığı Basın Sözcüsü Tanja Alemany Sanchez de Leon, Ali Varlı (Hürriyet), Celal Özcan (Hürriyet), Değer Akal (Deutsche Welle), Ayhan Şimşek (AA).AYLI, YEMEKLİ SOHBET Berlin
'de görevli Hürriyet gazetesi, Anadolu Ajansı
ve Deutsche Welle personeliyle Türk restoranı Hasır'da buluşan Almanya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke, Türkiye'deki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Yemeğe Türk çayıyla başlayan Oliver Wittke, Türkiye'de adının Ali diye yazıldığı esprisini yaptı. Büyükçekmece'de her yıl düzenlenen ve 'Rio Karnavalı' olarak bilinen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldığını anlatan Wittke, çaydan sonra yemekle birlikte garsona Türk birası sipariş etti.