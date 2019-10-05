"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi orta vadede kazanç sağlar"
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Brüksel ziyaretinde Gümrük Birliği'nin modernizasyonu noktasında çalışmalarda bulunduklarını aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:26
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