Son Dakika Haberleri: "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi orta vadede kazanç sağlar"
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"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi orta vadede kazanç sağlar"

23 dakika önce

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Brüksel ziyaretinde Gümrük Birliği'nin modernizasyonu noktasında çalışmalarda bulunduklarını aktardı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Brüksel ziyaretinde Gümrük Birliği'nin modernizasyonu noktasında çalışmalarda bulunduklarını aktardı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Zeynep Bodur Okyay, Gümrük Birliği, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:26 
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