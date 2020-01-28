Gümrük çalışanı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gümrük çalışanı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Gümrük çalışanı adam evinde ölü bulundu

6 saat önce

Antalya'da Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü çalışanı, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Gümrük çalışanı adam evinde ölü bulundu, System.String[]

Antalya'da Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü çalışanı, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde çalışan arkadaşları, bugün işe gelmeyen 44 yaşındaki Fatih Kızıltaş'tan haber alamayınca Hurma Mahallesi Hurma Caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki evine geldi. Mesai arkadaşları Kızıltaş'ın kapıyı açmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarı ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Çilingir yardımıyla içeri girilmesinin ardından ekipler, Kızıltaş'ın salonda hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Hayatını kaybettiği tespit edilen Fatih Kızıltaş'ın, bir süredir midesinden rahatsız olduğu öğrenildi.


Evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Kızıltaş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:40 Kaynak: İHA
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