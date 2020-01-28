Gümrük çalışanlarından Payas Kaymakamı Kara'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümrük çalışanlarından Payas Kaymakamı Kara'ya ziyaret - Son Dakika

Gümrük çalışanlarından Payas Kaymakamı Kara'ya ziyaret

6 saat önce

İsdemir Gümrük Müdürü Melahat Özdemir ve beraberindekiler Payas Kaymakamı Polat Kara'yı ziyaret etti.

Gümrük çalışanlarından Payas Kaymakamı Kara'ya ziyaret, System.String[]

İsdemir Gümrük Müdürü Melahat Özdemir ve beraberindekiler Payas Kaymakamı Polat Kara'yı ziyaret etti.

Kaymakam Kara, ziyarette yaptıkları çalışamalarla ilgili Özdemir'den bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kara, gümrük çalışanlarına başarılar diledi.

Polat Kara, İsdemir, Payas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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