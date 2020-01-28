Gümrük çalışanlarından Payas Kaymakamı Kara'ya ziyaret - Son Dakika

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Gümrük çalışanlarından Payas Kaymakamı Kara'ya ziyaret
6 saat önce
İsdemir Gümrük Müdürü Melahat Özdemir ve beraberindekiler Payas Kaymakamı Polat Kara'yı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:12 Kaynak: AA
İsdemir Gümrük Müdürü Melahat Özdemir ve beraberindekiler Payas Kaymakamı Polat Kara'yı ziyaret etti.
Kaymakam Kara, ziyarette yaptıkları çalışamalarla ilgili Özdemir'den bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kara, gümrük çalışanlarına başarılar diledi.
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