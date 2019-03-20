Son Dakika Haberleri: Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik

Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik

58 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) menşeli olmayan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapıldığı gümrüklere Kırşehir Gümrük Müdürlüğü de eklendi.

Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) menşeli olmayan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapıldığı gümrüklere Kırşehir Gümrük Müdürlüğü de eklendi.

Ticaret Bakanlığının "Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, AB menşeli olmayan ve 70.04 ile 70.05 tarife pozisyonlarında yer alan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemleri Kırşehir Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:22 Kaynak: AA

Kırşehir, Avrupa Birliği, Ekonomi
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