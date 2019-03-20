Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik
58 dakika önce
Avrupa Birliği (AB) menşeli olmayan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapıldığı gümrüklere Kırşehir Gümrük Müdürlüğü de eklendi.
Avrupa Birliği
(AB
) menşeli olmayan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapıldığı gümrüklere Kırşehir
Gümrük Müdürlüğü de eklendi.
Ticaret Bakanlığının "Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, AB menşeli olmayan ve 70.04 ile 70.05 tarife pozisyonlarında yer alan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemleri Kırşehir Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:22 Kaynak: AA
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