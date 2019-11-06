Son Dakika Haberleri: Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik
Son Dakika Ekonomi Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik

Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik

7 saat önce

Pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrüklere Kayseri Gümrük Müdürlüğü de eklendi.

Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik, System.String[]

Pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrüklere Kayseri Gümrük Müdürlüğü de eklendi.

Ticaret Bakanlığının "Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri Kayseri Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilecek.

Kayseri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları yayımlandı: İstanbul Marmaray Bölge Müdürü görevden alındı
Bakan Dönmez'den Somalı madencilere tazminat müjdesi: Önümüzdeki yıl ödenecek CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması CHP'li Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği yasa dışı uygulamalara karışan bakan Mevlüt Çavuşoğlu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 16:13:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]