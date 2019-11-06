Pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrüklere Kayseri Gümrük Müdürlüğü de eklendi.

Ticaret Bakanlığının "Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri Kayseri Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilecek.