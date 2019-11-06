Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik
7 saat önce
Pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrüklere Kayseri Gümrük Müdürlüğü de eklendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:26 Kaynak: AA
Pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrüklere Kayseri Gümrük Müdürlüğü de eklendi.
Ticaret Bakanlığının "Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri Kayseri Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilecek.
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