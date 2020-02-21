Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik - Son Dakika Ekonomi

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik

6 saat önce

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firmalar arasında ihracat odaklı ayrıştırmaya gidildi.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik, System.String[]

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firmalar arasında ihracat odaklı ayrıştırmaya gidildi.

Ticaret Bakanlığının, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firmalar arasında ihracat odaklı ayrıştırmaya gidildi.

Değişiklikle, söz konusu statüye sahip firmaların faydalandıkları kolaylıkların artırılarak daha etkili hale getirilmesi ve mevcut süreçlerin gözden geçirilerek iyileştirilmesi, böylece bu firmaların hız ve maliyet avantajı kazanarak uluslararası rekabette daha güçlü bir hale gelmeleri hedeflendi.

Bu kapsamda, ihracat yapan imalatçı firmalara daha fazla kolaylık sağlanması, diğer firmalara göre daha az muayene ve belge kontrolüne tabi tutulmaları, üretime katkı sağlayacak girdilerin gümrük işlemlerinin firma tesislerinde daha kolay şekilde gerçekleştirilmesi yönünde düzenleme yapıldı.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasında (YYS) ihracat odaklı ayrıştırma yapılarak, YYS-I ile YYS-II statüleri düzenlendi. Buna göre, imalatçı olan, son bir yılda en az 5 milyon dolar tutarında ihracat yapmış olan ve en az 50 işçi çalıştıran firmalara YYS-I statüsü, imalatçı olan, son bir yılda en az 1 milyon dolar tutarında ihracat yapmış olan ve en az 30 işçi çalıştıran firmalara ise YYS-II statüsü tanınacak.

Bu statülere sahip, ihracat yapan imalatçı firmalara daha fazla kolaylık sağlanması, üretime katkı sağlayacak girdilerin gümrük işlemlerinin firma tesislerinde gerçekleştirilmesi ve diğer firmalara göre daha az muayene ve belge kontrolüne tabi tutulmaları amaçlandı.

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Örgüt üyeliğinden yargılanan Kavurmacı ailesi son savunmalarını yapıyor
Bakanlık'tan Atakan Kayalar'la ilgili açıklama geldi: Pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandı Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Yolcu'ya hapis cezası Bakan Gül'den Ceren Damar Şenel kararı yorumu

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 03:40:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]