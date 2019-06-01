Gümrük kaçağı 100 telefon yakalandı
44 dakika önce
Bursa'dan Balıkesir'e kaçak telefon getiren kaçakçıyı uygulama noktasında 100 adet telefon ile yakaladı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:58 Kaynak: İHA
'dan Balıkesir
'e kaçak telefon getiren kaçakçıyı uygulama noktasında 100 adet telefon ile yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçları ile ilgili yapılan çalışmalarda M.D.'nin Bursa'dan Balıkesir'e gümrük kaçağı cep telefonu getireceği bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, Bursa-Balıkesir yolu üzerinde bulunan sabit yol uygulaması noktasında M.D.'nin kullandığı aracı durdurdu. Araç
içerisinde yapılan aramada 100 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 100 adet cep telefonu bataryası ele geçirilirken, M.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - BALIKESİR
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