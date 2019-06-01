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Gümrük kaçağı 100 telefon yakalandı

44 dakika önce

Bursa'dan Balıkesir'e kaçak telefon getiren kaçakçıyı uygulama noktasında 100 adet telefon ile yakaladı.

Gümrük kaçağı 100 telefon yakalandı, System.String[]
Bursa'dan Balıkesir'e kaçak telefon getiren kaçakçıyı uygulama noktasında 100 adet telefon ile yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçları ile ilgili yapılan çalışmalarda M.D.'nin Bursa'dan Balıkesir'e gümrük kaçağı cep telefonu getireceği bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, Bursa-Balıkesir yolu üzerinde bulunan sabit yol uygulaması noktasında M.D.'nin kullandığı aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 100 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 100 adet cep telefonu bataryası ele geçirilirken, M.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:58 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Balıkesir, 3. Sayfa
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