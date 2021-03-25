Gümrük kaçağı akıllı telefonları kargodan alırken yakalandı - Son Dakika

Gümrük kaçağı akıllı telefonları kargodan alırken yakalandı
25.03.2021 14:40
İnegöl'de gümrük kaçağı 18 adet akıllı telefon ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İnegöl'de gümrük kaçağı 18 adet akıllı telefon ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ramazan B. isimli şahsın gümrük kaçağı cep telefonları getirip satışa sunacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler şahsı takibe aldı. Şahıs bir kargo firmasından ürünleri aldıktan sonra ekipler tarafından gözaltına alındı. Gelen paket içerisinde 18 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ve 200 adet şarj aleti geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında Kaçakçılık Kanununa göre işlem yapıldı. - BURSA
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