Son Dakika Haberleri: Gümrük Kaçağı Altın, Pırlanta ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Gümrük Kaçağı Altın, Pırlanta ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

27 dakika önce

Hakkari il genelinde yapılan uygulamalarda külçe altın, pırlanta ve çok sayıda gümrük kaçağı malzeme gele geçirildi.

Gümrük Kaçağı Altın, Pırlanta ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari il genelinde yapılan uygulamalarda külçe altın, pırlanta ve çok sayıda gümrük kaçağı malzeme gele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 1 Nisan 2019 ile 7 Nisan 2019 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 537,77 gram pırlanta, 130,95 gram çinko, 32,30 gram toz altın, 47 adet külçe şeklinde 48,950 gram ağırlığında kıymetli maden, 1 adet tabanca, 125 adet 9 mm tabanca fişeği, 25 adet 7,65 tabanca fişeği ve 160 adet saç losyonu ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:27 Kaynak: İHA

1 Nisan, Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 18:54:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümrük Kaçağı Altın, Pırlanta ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]