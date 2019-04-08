Gümrük Kaçağı Altın, Pırlanta ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Hakkari il genelinde yapılan uygulamalarda külçe altın, pırlanta ve çok sayıda gümrük kaçağı malzeme gele geçirildi.

Hakkari il genelinde yapılan uygulamalarda külçe altın, pırlanta ve çok sayıda gümrük kaçağı malzeme gele geçirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 1 Nisan 2019 ile 7 Nisan 2019 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 537,77 gram pırlanta, 130,95 gram çinko, 32,30 gram toz altın, 47 adet külçe şeklinde 48,950 gram ağırlığında kıymetli maden, 1 adet tabanca, 125 adet 9 mm tabanca fişeği, 25 adet 7,65 tabanca fişeği ve 160 adet saç losyonu ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



(İHA)

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