Son Dakika Haberleri: Gümrük kaçağı çay ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gümrük kaçağı çay ele geçirildi

10 dakika önce

Adıyaman'da jandarma ekipleri Şanlıurfa'dan Adıyaman'a getirilen gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Gümrük kaçağı çay ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman'da jandarma ekipleri Şanlıurfa'dan Adıyaman'a getirilen gümrük kaçağı çay ele geçirildi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Merkez Jandarma Komutanlığınca yurda kaçak yollardan sokulan ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde temin edilen gümrük kaçağı çayların Adıyaman il merkezine getireceği istihbaratının alınması üzerine çalışma yapıldı.


Şüpheli araç Kızılcahöyük köyünde durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde 70 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da tepki çeken fotoğraftaki tabanca oyuncak çıktı
14 yaşındaki çocuğa ait, 7 aylık bebek cesedi mezarlıkta poşet içinde bulundu İzmir'de freni boşalan kamyonun, 9 otomobili ezdiği anların kamera görüntüleri ortaya çıktı Anaokulunda 3 yaş grubu çocuklara şiddet! Soruşturma başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 14:42:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümrük kaçağı çay ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]