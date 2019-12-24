Gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir işyerinde 45 adet gümrük kaçağı cep telefonu gele geçirdi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, A.Y. isimli şahsa ait işyerinde yapılan aramada 45 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.



Telefonlara el konulurken, şahıs gözaltına alınarak gerekli işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. - ADIYAMAN