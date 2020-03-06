Gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
6 saat önce
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerinde yaptıkları aramada 8 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:46 Kaynak: İHA
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerinde yaptıkları aramada 8 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik olarak, Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde yaptığı aramada 8 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Konuyla ilgili olarak G.K. isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika Antalya bu kez fare kediyle oynadı; o anlar kamerada Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı Altın dolu valizle gaspa uğrayan kuryeyi, karısı kurtardı Atlas okyanusuna yakın yerlerde yaşayan "Mücevher kalamarı" ilk kez Türkiye kıyılarında görüldü