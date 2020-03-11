Gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
6 saat önce
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 18 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:22 Kaynak: İHA
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 18 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda S.A. isimli şahsın işyerinde yapılan aramada 18 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Kaçak cep telefonlarına el konulurken şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ADIYAMAN
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