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Gümrük kaçağı güneş kremi deposuna baskın - Son Dakika

Gümrük kaçağı güneş kremi deposuna baskın

06.12.2021 11:02

- Gümrük kaçağı güneş kremi deposuna baskın Türkiye'de satışı olmayan, 800 bin lira değerinde kaçak güneş kremleri ele geçirildi İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında, piyasa değeri 800 bin lira olan, sadece internet üzerinden satılan ve...

- Gümrük kaçağı güneş kremi deposuna baskın

Türkiye'de satışı olmayan, 800 bin lira değerinde kaçak güneş kremleri ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında, piyasa değeri 800 bin lira olan, sadece internet üzerinden satılan ve Türkiye'de temsilciliği bulunmayan, gümrük kaçağı 16 bin 128 güneş kremi ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gümrük kaçağı çok sayıda güneş kremi bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından, güneş kremlerinin Karabağlar ilçesinde bir depoda bulunduğu tespit edildi. 3 Aralık günü depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 800 bin lira olan gümrük kaçağı 16 bin 128 güneş kremi ele geçirildi. Olayla ilgili, farklı suçlardan 4 kaydı bulunduğu da belirlenen İ.T. adlı 1 şüpheli gözaltına alındı.

İnternetten satışı da durduruldu

Öte yandan güneş kremi firmasının Türkiye'de temsilciliğinin bulunmadığı ve mağazalarda da satışının olmadığı ortaya çıktı. Alman malı ürünlerin yaklaşık 50 liraya bazı internet satış sitelerinde satışa sunulması ile polis ekiplerinin harekete geçtiği öğrenilirken, operasyonun ardından alışveriş sitelerinde ürünün satışı durduruldu.

Gümrük kaçağı güneş kremi deposuna baskın
Gümrük kaçağı güneş kremi deposuna baskın
Gümrük kaçağı güneş kremi deposuna baskın
Gümrük kaçağı güneş kremi deposuna baskın

Karabağlar, İnternet, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gümrük kaçağı güneş kremi deposuna baskın - Son Dakika


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