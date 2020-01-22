Gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi - BURSA - Son Dakika

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Gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi - BURSA
6 saat önce
Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda 347 şişe gümrük kaçağı içki ve 307 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:43 Kaynak: AA
Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda 347 şişe gümrük kaçağı içki ve 307 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Kestel ilçesinde iki eve operasyon düzenlendi.
Aramalarda 347 şişe gümrük kaçağı içki ve 307 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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