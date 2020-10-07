Gümrük kaçağı iş aletleri satanlara operasyon - Son Dakika

Gümrük kaçağı iş aletleri satanlara operasyon
07.10.2020 10:50
Malatya'da il dışından gümrük kaçağı iş aletleri getirip satan zanlı yakalandı.
Malatya'da il dışından gümrük kaçağı iş aletleri getirip satan zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, B.G. isimli şahsın il dışından gümrük kaçağı hilti getirerek piyasaya sürdüğü belirlendi. Şüpheli takibe alınarak Kışla Caddesi üzerinde durduruldu. Şahsın elinde bulunan kolide yapılan aramada, 3 şarjlı matkap seti, 2 elektrikli matkap, 1 spiral taşlama makinası ve 1 gümrük kaçağı sunta kesme makinası ele geçirildi.
Şüpheli B.G isimli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. - MALATYA
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