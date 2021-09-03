Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 3 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da polisin durdurduğu araçta gümrük kaçağı alkol, sigara, konserve ve sakız ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar- Ankara karayolu Susuz Kavaşağında şüphe üzerine 06 MC 0183 plakalı aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, tamamı gümrük kaçağı 34 karton sigara, 60 paket tütsü, 95 adet gıda maddesi konserve, 30 paket çay, 143 sakız, 1 şişe viski, 1 şişe rakı ele geçirildi.
Operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan, araç sürücüsüne ilgili trafik kanunlarına uymadığı gerekçesiyle toplamda 8 bin 691 lira para cezası kesildi.
Kaynak: AA
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