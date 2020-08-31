Gümrük kaçağı Kovid-19 test kitleri ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 75 gümrük kaçağı Kovid-19 test kiti ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte gümrük kaçağı Kovid-19 test kiti olduğu bilgisini aldı.

Ekipler, iki ayrı medikal işletmesine yaptıkları operasyonda, 75 gümrük kaçağı Kovid-19 test kiti ele geçirdi.

Operasyon kapsamında firma yetkililerine adli işlem başlatıldığı öğrenildi.