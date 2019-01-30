Gümrük Kaçağı Lüks Otomobil Yakalandı
34 dakika önce
Balıkesir'de yurt dışından getirilen ve gümrük vergisi ödenmeyen lüks araç jandarma tarafından ele geçirildi.
Balıkesir
'de yurt dışından getirilen ve gümrük vergisi ödenmeyen lüks araç jandarma tarafından ele geçirildi. Jandarma
ekiplerinin Sındırgı
ilçesi sınırları içinde Balıkesir- İzmir
kar ayolunda yaptığı yol kontrollerinde Almanya
plakalı lüks aracın gümrük vergisi ödenmeden ülkemize getirildiği tespit edildi. Adli makamlardan alınan talimat ile 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapılarak, lüks otomobil Bandırma
Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:14 Kaynak: İHA
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