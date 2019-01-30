Son Dakika Haberleri: Gümrük Kaçağı Lüks Otomobil Yakalandı

Gümrük Kaçağı Lüks Otomobil Yakalandı

34 dakika önce

Balıkesir'de yurt dışından getirilen ve gümrük vergisi ödenmeyen lüks araç jandarma tarafından ele geçirildi.

Gümrük Kaçağı Lüks Otomobil Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'de yurt dışından getirilen ve gümrük vergisi ödenmeyen lüks araç jandarma tarafından ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin Sındırgı ilçesi sınırları içinde Balıkesir- İzmir kar ayolunda yaptığı yol kontrollerinde Almanya plakalı lüks aracın gümrük vergisi ödenmeden ülkemize getirildiği tespit edildi. Adli makamlardan alınan talimat ile 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapılarak, lüks otomobil Bandırma Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

İzmir, Jandarma, Balıkesir, 3. Sayfa
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