Gümrük kaçağı matkaplara el konuldu - Son Dakika
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Gümrük kaçağı matkaplara el konuldu

17.06.2022 17:11
Gümrük kaçağı matkaplara el konuldu

Sivas polisi, İnternet üzerinden satıyı yapılan çok miktarda gfümrük kaçağı matkap ve yardımcı malzemelerine el koydu.

Sivas polisi, İnternet üzerinden satıyı yapılan çok miktarda gfümrük kaçağı matkap ve yardımcı malzemelerine el koydu.

Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından, Sivas'ta kaçakçılık olaylarını engellemeye yönelik Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde internet üzerinden gümrük kaçağı elektrikli el aletleri satışı yaptığı tespit edilen 3 şahsa ait ikamet ve 1 araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada gümrük kaçağı oldukları tespit edilen; 132 adet elektrikli el aleti, 126 adet batarya ve 61 adet şarj aleti ele geçirimdi. Olayla ilgili olarak 3 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlaması ile işlem yapıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümrük kaçağı matkaplara el konuldu - Son Dakika

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