Gümrük kaçağı olduğu belirlenen 149 içki ele geçirildi - Son Dakika
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Gümrük kaçağı olduğu belirlenen 149 içki ele geçirildi

11.03.2022 09:44
Gümrük kaçağı olduğu belirlenen 149 içki ele geçirildi

Edirne'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 149 adet içki ele geçirildi.

Edirne'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 149 adet içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 15 adet viski, 26 adet votka, 108 adet bira olmak üzere toplam 149 adet gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Yapılan operasyon sonucu 2 şahıs hakkında işlem yapıldı. - EDİRNE

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Edirne Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gümrük kaçağı olduğu belirlenen 149 içki ele geçirildi - Son Dakika


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