Gümrük kaçağı sigara malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gümrük kaçağı sigara malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Gümrük kaçağı sigara malzemeleri ele geçirildi

7 saat önce

Malatya'da gümrük kaçağı sigara malzemeleri ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Gümrük kaçağı sigara malzemeleri ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da gümrük kaçağı sigara malzemeleri ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM ) Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesi, Sivas caddesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 5 bin adet gümrük kaçağı makaron, 118 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü, 18 adet gümrük kaçağı nargile lülesi, 6 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.


Şüpheli şahsa 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:30 Kaynak: İHA
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