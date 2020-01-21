Gümrük kaçağı sigara malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da gümrük kaçağı sigara malzemeleri ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM ) Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesi, Sivas caddesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 5 bin adet gümrük kaçağı makaron, 118 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü, 18 adet gümrük kaçağı nargile lülesi, 6 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.



Şüpheli şahsa 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - MALATYA