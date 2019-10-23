Son Dakika Haberleri: Gümrük kaçağı sigara ve sahte içki operasyonu
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Gümrük kaçağı sigara ve sahte içki operasyonu

6 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile İzmir'de düzenlenen operasyonda piyasaya gümrük kaçağı sigara ve sahte içki sürdükleri ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Gümrük kaçağı sigara ve sahte içki operasyonu, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile İzmir'de düzenlenen operasyonda piyasaya gümrük kaçağı sigara ve sahte içki sürdükleri ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, delillerin elde edilmesinin ardından operasyon başlatıldı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bodrum ile İzmir'de 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Farklı miktarlarda gümrük kaçağı sigara, tütün, elektronik sigara ve sahte içki ele geçirilen operasyonda, şüpheli 8 kişi gözaltına alındı.

Bodrum, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:00 Kaynak: AA
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