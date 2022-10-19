Gümrük kaçağı sigara ve sigara ürünleri ticareti yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Gümrük kaçağı sigara ve sigara ürünleri ticareti yapan şahıs yakalandı

19.10.2022 11:24
Gümrük kaçağı sigara ve sigara ürünleri ticareti yapan şahıs yakalandı

Antalya'da gümrük kaçağı sigara ve sigara ürünleri ticareti yapan 1 şahıs yakalandı.

Antalya'da gümrük kaçağı sigara ve sigara ürünleri ticareti yapan 1 şahıs yakalandı. İş yerinde yapılan arama sonucunda bin 601 paket kaçak sigara, 156 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gümrük kaçağı sigara ve sigara ürünleri ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. 12 Ekim günü Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine gümrük kaçağı sigara/elektronik sigara satışının yapıldığı bilgisi alınması üzerine operasyon gerçekleştirildi.

İş yerinde yapılan arama sonucunda bin 601 paket gümrük kaçağı sigara, 156 adet elektronik sigara, 222 adet elektronik sigara kartuşu, 105 kutu nargile tütünü, 3 bin 600 adet doldurulmuş makaron, 114 adet puro, 149 paket kıyılmış tütün, 19 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şahıs hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" çerçevesinde işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümrük kaçağı sigara ve sigara ürünleri ticareti yapan şahıs yakalandı - Son Dakika

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