Son Dakika Haberleri: Gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi

Gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi

7 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir tütün dükkanına yapılan operasyonda bin 290 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir tütün dükkanına yapılan operasyonda bin 290 adet kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesinde tütün satışı yapan bir iş yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda iş yerinde bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara polis ekiplerince el konulurken İ.D., isimli bir kişi gözaltına alındı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:21 Kaynak: İHA
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