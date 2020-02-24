Gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi - Son Dakika

Gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi

6 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan bir otomobilde çok sayıda gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi.

Gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan bir otomobilde çok sayıda gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda Şanlıurfa'dan alınarak Adıyaman'da piyasaya sürülmek istenilen gümrük kaçağı bandrolsüz sigaraları ele geçirmek için çalışma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu şahısların içerisinde bulunduğu otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda bin 840 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken H.E.H., A.N., ile M.A., isimli 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:56 Kaynak: İHA
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