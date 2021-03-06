Gümrük kaçağı tütünleri sahte bandrol ile piyasaya süren şahıs yakalandı - Son Dakika

Gümrük kaçağı tütünleri sahte bandrol ile piyasaya süren şahıs yakalandı

06.03.2021 11:44
Gümrük kaçağı tütünleri sahte bandrol ile piyasaya süren şahıs yakalandı, System.String[]

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri uzun süredir teknik ve fiziki takipte bulundukları M.K isimli şahsı, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamullerini sahte bandrol ile piyasaya sürerken yakalandı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri uzun süredir teknik ve fiziki takipte bulundukları M.K isimli şahsı, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamullerini sahte bandrol ile piyasaya sürerken yakalandı. Şahsın kendi evinde ve eski eşinin evinde yapılan aramada çok miktarda kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın hayvan sever olarak bir hayvan barınağında çalıştığı öğrenildi.

Marmaris KOM ekipleri yaptıkları geniş çaplı araştırma ve soruşturmalar doğrultusunda Marmaris'te Hayvan Barınağı'nda çalışan bir kişinin kargo ile sipariş ederek getirttiğini belirledikleri gümrük kaçağı tütün mamullerini, sahte bandroller ve orijinal ürünlerden söktüğü bandrolleri yapıştırıp piyasaya sürdüğü belirlendi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile operasyon başlatan Marmaris KOM ekipleri 3 farklı adrese baskın düzenledi. Gözaltına alınan M.K. isimli şahsın gümrük kaçağı ürünleri kendi evinde, eski eşinin evinde ve bir tütüncünün deposunda tuttuğu tespit edildi. Yapılan aramada; çok miktarda tütün ve tütün mamulü kaçak ürünün yanı sıra sahte ve orjinal bandrol, nargile tütünü ve kömürü gibi çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın sorgusunun devam ettiği bildirildi. - MUĞLA

Gümrük kaçağı tütünleri sahte bandrol ile piyasaya süren şahıs yakalandı
Gümrük kaçağı tütünleri sahte bandrol ile piyasaya süren şahıs yakalandı
Gümrük kaçağı tütünleri sahte bandrol ile piyasaya süren şahıs yakalandı

Kaçakçılık, Marmaris, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gümrük kaçağı tütünleri sahte bandrol ile piyasaya süren şahıs yakalandı - Son Dakika


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