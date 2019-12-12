Gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyon - Son Dakika

Gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyon

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde 3 depoya yapılan operasyonda bin 988 parfüm, 160 gözlük, 100 kol saati ve 450 paket sigara ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde 3 depoya yapılan operasyonda bin 988 parfüm, 160 gözlük, 100 kol saati ve 450 paket sigara ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Anafartalar Caddesi'ndeki bir iş hanında bulunan 3 ayrı depoda yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmeye hazır çok sayıda gümrük kaçağı ürün olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese yapılan operasyonda çeşitli markalara ait bin 988 parfüm, 160 gözlük, 100 kol saati ve 450 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili Ş.G. ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.S. gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyon

Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı
İstanbul'da yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu: 107 gözaltı İstanbul Havalimanı'nda çikolataların içine gizlenmiş 15 kilo kokain ele geçirildi Sigara tiryakilerini üzecek iddia: 5 Ocak'ta büyük zam gelecek

Son Dakika Haberleri
13:50 Antalya derbisinde 7. randevu - Son Dakika
13:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanoğlu göğe yakın değil, toprağa yakın yaşamalıdır" - Son Dakika
13:50 Cani koca eşini öldüresiye dövdü, kız kardeşleri kurtardı - Son Dakika
13:50 Avcılar'da okulun 4. katından düşen üniversite öğrencisi yaralandı - Son Dakika
13:45 Büyükşehir mezarlıkların eksiklerini gideriyor - Son Dakika
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Son Dakika
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Son Dakika
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Son Dakika
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Son Dakika
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 13:52:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]