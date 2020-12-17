Gümrük Kanunu kapsamında ödenecek ücretler ve verilen cezalar yeniden düzenlendi - Son Dakika

Gümrük Kanunu kapsamında ödenecek ücretler ve verilen cezalar yeniden düzenlendi

17.12.2020 08:37
Gümrük Kanunu kapsamında ödenecek ücretler ve verilen cezalar yeniden düzenlendi, System.String[]

Gümrük Kanunu ve buna ilişkin çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere uygulanacak usulsüzlük cezası 1 Ocak 2021'den itibaren 173 lira olacak.

Gümrük Kanunu ve buna ilişkin çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere uygulanacak usulsüzlük cezası 1 Ocak 2021'den itibaren 173 lira olacak.

Ticaret Bakanlığının "Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 169)" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Gümrük Kanunu kapsamında verilen cezalar yeniden düzenlendi.

Buna göre, 1 Ocak 2021'den itibaren çalışma saatleri dışında hizmet talep edenlerin fazla çalışma ücreti, ihracat işlemleri için 16,03 lira, diğer işlemler için 37,44 lira olacak. Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına, ihracat için 37,44 lira, diğer işlemler dolayısıyla 58,84 lira olarak ödenecek.

Gümrük Kanunu ve buna ilişkin çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla 173 lira usulsüzlük cezası uygulanacak.

Gümrük vergilerinin 545 bin liraya kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri, 5 milyon 455 bin liraya kadar olanlarında gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri yetkili olacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

Gümrük Kanunu, İhracat, Gazete, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gümrük Kanunu kapsamında ödenecek ücretler ve verilen cezalar yeniden düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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