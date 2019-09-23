Gümrük Kanunu'nda değişiklik içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu
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AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Gümrük Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Gümrük Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:50
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