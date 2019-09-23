Son Dakika Haberleri: Gümrük Kanunu'nda değişiklik içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu
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Gümrük Kanunu'nda değişiklik içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu

34 dakika önce

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Gümrük Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Gümrük Kanunu'nda değişiklik içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Gümrük Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti, Muş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:50 
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