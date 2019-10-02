Son Dakika Haberleri: Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda
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Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda

1 saat önce

Gümrük Kanunu'nda yenilikler içeren kanun teklifinin görüşmelerine TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda başlandı.

Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda, System.String[]

Gümrük Kanunu'nda yenilikler içeren kanun teklifinin görüşmelerine TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda başlandı.

Komisyon, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş başkanlığında toplandı.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Toplantıda milletvekilleri, aynı zamanda komisyon üyesi olan ve Antalya'nın Aksu ilçesindeki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'a Allah'tan rahmet diledi.

Daha sonra teklifin imza sahiplerinden AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, düzenlemeyle gümrük alanında birtakım iyileştirmelerin hedeflendiğini belirtti.

Gümrüklerde birtakım hükümlerin özellikle mükellef ve vatandaş lehine iyileştirilmesinin amaçlandığını dile getiren Tüfenkci, teklifin sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda hazırlandığını söyledi.

Tüfenkci, kanun teklifinin, gümrük idarelerince alınan teminatlardan gümrük müşavirlerine yönelik birtakım iyileştirmeleri, gümrük muhafaza memurlarının bazı haklarına ilişkin düzenlemeleri içerdiğini aktardı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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