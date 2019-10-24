Son Dakika Haberleri: Gümrük Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi kabul edildi
Son Dakika Güncel Gümrük Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi kabul edildi

Gümrük Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi kabul edildi

51 dakika önce

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Gümrük Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi.

Gümrük Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi kabul edildi, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Gümrük Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi.

Kanun tekfine göre, transit ticarette bir yükümlülük doğduğunda asıl sorumlu gümrük idaresine karşı sorumlu olacak.

Serbest dolaşıma sokulacak eşya ve gümrük vergilerinden Savunma Sanayii Başkanlığı da muaf tutulacak.

Tasfiye Edilecek Eşyalara ilişkin ceza ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin yüzde 1'i, bu uygulamadan ikinci kez yararlanmak istenmesi halinde ise CIF değerinin yüzde 3'ü oranında bir tutarın ödenmesine bağlı olacak.

Tasfiyelik hale gelen ve tasfiye sonucu emanete alınan tutarların iadesi için eşya sahiplerinin talepte bulunabileceği süreyi belirleniyor.

Para cezalarına ilişkin düzenleme yapılıyor.

Bazı kamu görevlilerinin görevli iken sahip oldukları harçsız silah ruhsatı hakkına, emekliliklerinde de sahip olmalarının sağlanması ve Kıbrıs ve Kore gazilerine harçsız silah ruhsatı hakkı sağlanıyor.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere, tedbir kararı süresince bu Kanun kapsamındaki yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları taşıma ve bulundurma izni verilmez, varsa ruhsat verilmesine ve yenilemesine ilişkin işlemler bekletilir.

Cumhurbaşkanlığınca temin edilen tabanca ve mermilerin Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğündeki koruma personeline ve bunların amirlerine zati demirbaş silah olarak satışına imkan sağlanmaktadır.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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