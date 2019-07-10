Son Dakika Haberleri: Gümrük Kanunu'ndaki cezalara ayar gelecek
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Gümrük Kanunu'ndaki cezalara ayar gelecek

36 dakika önce

On Birinci Kalkınma Planı'na göre kaçakçılığın önlenmesi için 2023 yılına kadar Gümrük Kanunu'nda öngörülen cezalar gözden geçirilerek daha ölçülü hale getirilecek.

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Ekonomi
On Birinci Kalkınma Planı'na göre kaçakçılığın önlenmesi için 2023 yılına kadar Gümrük Kanunu'nda öngörülen cezalar gözden geçirilerek daha ölçülü hale getirilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:17 
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