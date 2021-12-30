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GAP gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok - Son Dakika

GAP gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok

30.12.2021 13:20

GAP gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok GAP gümrük kapılarında 114 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı sınır kapılarında 2021 yılının ilk 11 ayında 199 ayrı olayda 114 milyon 275 bin 48 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

GAP gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok

GAP gümrük kapılarında 114 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

KİLİS - GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı sınır kapılarında 2021 yılının ilk 11 ayında 199 ayrı olayda 114 milyon 275 bin 48 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2021 yılının ilk 11 ayında yapılan aramalarda çok miktarda kaçak eşya ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kapılarında meydana gelen 199 ayrı olayda 114 milyon 275 bin 48 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Gaziantep GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Suriye'ye açılan Kilis Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep Karkamış, Şanlıurfa Akçakale, Ceylanpınar ile bölge müdürlüğüne bağlı birimler tarafından ilk 11 ayda önemli çalışmalar sonucu 199 ayrı olayda 114 milyon 275 bin 48 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Ocak ayında 26 yakalamada 4 milyon 994 bin 704 TL değerinde kaçak eşya, Şubat ayında yapılan çalışmalarda 19 yakalamada 4 milyon 965 bin 696 TL değerinde kaçak eşya, Mart ayında ise 37 yakalamada 30 milyon 563 bin 529 TL değerinde kaçak gümrük kaçağı eşya, Nisan ayında 17 yakalama 2 milyon 397 bin 637 değerinde TL kaçak eşya, Mayıs ayında ise 14 yakalama 2 milyon 154 bin 409 TL değerinde kaçak eşya, Haziran ayında 16 olayda 2 milyon 372 bin 245 TL, Temmuz ayında 7 ayrı olayda 1 milyon 808 bin 124 TL, Agustus ayında 18 ayrı olayda 3 milyon 175 bin 799 TL, Eylül ayında 17 olayda 9 milyon 531 bin 429 TL, Ekim ayında 11 olayda 10 milyon 958 bin 866 TL, Kasım ayında 17 olayda 41 milyon 361 bin 610 TL olmak üzere 2021 yılının ilk 11 ayında 199 ayrı olayda 114 milyon 275 bin 48 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

GAP gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok
GAP gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok
GAP gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok
GAP gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok
GAP gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok
GAP gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok

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Güneydoğu Anadolu, Türk Lirası, Ticaret, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa GAP gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAP gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok - Son Dakika
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