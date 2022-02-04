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Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok - Son Dakika

Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok

04.02.2022 09:44

Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok GAP gümrük kapılarında 2021 yılında 118 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi Güneydoğu Anadolu Projesi Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2021 yılında 210 ayrı olayda 118 milyon 29 bin 581 TL değerinde gümrük kaçağı eşya...

Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok

GAP gümrük kapılarında 2021 yılında 118 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

KİLİS - Güneydoğu Anadolu Projesi Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2021 yılında 210 ayrı olayda 118 milyon 29 bin 581 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2021 yılında yapılan aramalarda çok miktarda kaçak eşya ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kapılarında meydana gelen 210 ayrı olayda 118 milyon 29 bin 581 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Gaziantep GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Suriye'ye açılan Kilis Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep Karkamış, Şanlıurfa Akçakale, Ceylanpınar ile bölge müdürlüğüne bağlı birimler tarafından 2021 yılında önemli çalışmalar sonucu 210 ayrı olayda 118 milyon 29 bin 581 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Ocak ayında 26 yakalamada 4 milyon 994 bin 704 TL değerinde kaçak eşya, şubat ayında yapılan çalışmalarda 19 yakalamada 4 milyon 965 bin 696 TL değerinde kaçak eşya, mart ayında ise 37 yakalamada 30 milyon 563 bin 529 TL değerinde kaçak gümrük kaçağı eşya, nisan ayında 17 yakalama 2 milyon 397 bin 637 değerinde TL kaçak eşya, mayıs ayında ise 14 yakalama 2 milyon 154 bin 409 TL değerinde kaçak eşya, haziran ayında 16 olayda 2 milyon 372 bin 245 TL, temmuz ayında 7 ayrı olayda 1 milyon 808 bin 124 TL, ağustos ayında 18 ayrı olayda 3 milyon 175 bin 799 TL, eylül ayında 17 olayda 9 milyon 531 bin 429 TL, ekim ayında 11 olayda 10 milyon 958 bin 866 TL, kasım ayında 17 olayda 41 milyon 361 bin 610 TL, Aralık ayında 11 olayda 3 milyon 754 bin 533 TL olmak üzere 2021 yılında 210 ayrı olayda 118 milyon 29 bin 581 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok
Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok
Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok

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Güneydoğu Anadolu, Türk Lirası, Ticaret, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok - Son Dakika


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