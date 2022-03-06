Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi - Son Dakika
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Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

06.03.2022 12:44

Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildiKİLİS Güneydoğu Anadolu Projesi Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2022 ocak ayında 14 ayrı olayda 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi GAP...

Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

KİLİS Güneydoğu Anadolu Projesi Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2022 ocak ayında 14 ayrı olayda 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2022 yılı ocak ayında yapılan aramalarda çok miktarda kaçak eşya ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kapılarında meydana gelen 14 ayrı olayda 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Gaziantep GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Suriye'ye açılan Kilis Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep Karkamış, Şanlıurfa Akçakale, Ceylanpınar ile bölge müdürlüğüne bağlı birimler tarafından 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi
Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi
Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi
Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi
Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi
Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

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Güneydoğu Anadolu, Türk Lirası, Ticaret, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok... 2022 ocak ayında 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi - Son Dakika
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