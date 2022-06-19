- Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok

GAP gümrük kapılarında Mayıs ayında 25 milyon 30 bin 487 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

KİLİS - Güneydoğu Anadolu Projesi Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında Mayıs ayında 42 ayrı olayda 25 milyon 30 bin 487 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Gaziantep GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Suriye'ye açılan Kilis Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep Karkamış, Şanlıurfa Akçakale, Ceylanpınar ile bölge müdürlüğüne bağlı birimler tarafından, ocak ayında meydana gelen 42 ayrı olayda 25 milyon 30 bin 487 TL değerinde 13 adet araç, 563 litre motorin, 25 bin 250 kilo oto yedek parça (hurda), 2 milyon 320 bin 425 kilo bitkisel, hayvansal yağ, 1 adet av tüfeği, 10 adet fişek, 31 adet kuru sıkı tabanca, 12 adet mermi, 540 metre kumaş, 480 adet muhtelif tekstil, 3 bin 987 paket sigara kaçak eşya ele geçirildi.