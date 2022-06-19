Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok - Son Dakika
Üye Girişi

Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok

19.06.2022 11:48

- Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok GAP gümrük kapılarında Mayıs ayında 25 milyon 30 bin 487 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi Güneydoğu Anadolu Projesi Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında Mayıs ayında 42 ayrı olayda 25 milyon 30 bin 487 TL değerinde...

- Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok

GAP gümrük kapılarında Mayıs ayında 25 milyon 30 bin 487 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

KİLİS - Güneydoğu Anadolu Projesi Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında Mayıs ayında 42 ayrı olayda 25 milyon 30 bin 487 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Gaziantep GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Suriye'ye açılan Kilis Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep Karkamış, Şanlıurfa Akçakale, Ceylanpınar ile bölge müdürlüğüne bağlı birimler tarafından, ocak ayında meydana gelen 42 ayrı olayda 25 milyon 30 bin 487 TL değerinde 13 adet araç, 563 litre motorin, 25 bin 250 kilo oto yedek parça (hurda), 2 milyon 320 bin 425 kilo bitkisel, hayvansal yağ, 1 adet av tüfeği, 10 adet fişek, 31 adet kuru sıkı tabanca, 12 adet mermi, 540 metre kumaş, 480 adet muhtelif tekstil, 3 bin 987 paket sigara kaçak eşya ele geçirildi.

YORUMLAR
500
Avukatlardan güvenli alt geçit talebi: Alt geçidi mesken edinen madde bağımlıları korku saçıyor Avukatlardan güvenli alt geçit talebi: Alt geçidi mesken edinen madde bağımlıları korku saçıyor Balıkesir'de emekli müdürün hobisi yeni kazanç kapısı oldu Balıkesir'de emekli müdürün hobisi yeni kazanç kapısı oldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 12:38:04. #1.11#
SON DAKİKA: Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement